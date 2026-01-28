Mourinho se cruza con el Real Madrid de Arbeloa para decidir su futuro

-

Real Madrid buscará este miércoles (2:00 p.m. en vivo por ESPN) el pase directo a los octavos de final de la Champions League contra el Benfica, pero en su camino se interpone su controvertido exentrenador José Mourinho.

El veterano DT portugués aún conserva una mínima esperanza de clasificar al Benfica para la ronda de playoffs para octavos, pero necesita derrotar al coloso español y que se den otros resultados favorables.

Pese a que el Madrid tiene 15 Orejonas en sus vitrinas, Mourinho nunca ganó la Liga de Campeones con el equipo merengue, al que dirigió entre 2010 y 2013, años en que el Barcelona, su eterno rival, dominaba tanto en España como en Europa.

Su colega en el Estadio da Luz de Lisboa es un antiguo discípulo suyo, el exdefensa Álvaro Arbeloa, uno de sus jugadores más leales durante su etapa en el club blanco.

Elogios

Mourinho entrenó a Arbeloa en su etapa en el Real (2010-2013), pero ahora en su etapa como entrenador decidió elogiarlo en la conferencia previa a juego.

"Es uno de mis hijos... Hablando de Álvaro, diría que es uno de los jugadores, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, y por la empatía personal, que está entre mis favoritos de todos", señaló José en Lisboa.

Arbeloa devolvió los cumplidos: "Es un orgullo tremendo escuchar eso. Emocionado y feliz porque ha sido mucho más que un entrenador. Es un espejo, por supuesto. Lo dije el primer día, era imposible imitarle porque es fracasar. Sé lo competitivo que es y lo importante será el miércoles", dijo el DT español.