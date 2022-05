Movimiento Semilla elige Bernardo Arévalo como su líder

El Movimiento Semilla eligió este domingo al nuevo Comité Ejecutivo en su asamblea nacional donde Bernardo Arévalo es el nuevo líder el partido.

OTRAS NOTICIAS: Diputado Alberto Sánchez presenta renuncia en el Comité ejecutivo de Semilla

Este domingo 29 de mayo el Movimiento Semilla ha desarrollado su asamblea nacional para elegir al nuevo Comité Ejecutivo del partido Movimiento Semilla. Bernardo Arévalo fue electo como el nuevo jefe del Comité ejecutivo con la mayoría de votos, 72 contra 5 votos de su contrincante y un voto en blanco. Arévalo, es político, sociólogo y actualmente es diputado del Congreso por el listado nacional.

Se presentaron dos planillas: Construcción y Liderazgo, y Renovación y Dignidad. Los delegados del partido han propuesto dos planillas lideradas por Bernardo Arévalo (Construcción y Liderazgo) y Ana Luisa Rivera (Renovación y dignidad) , quienes aspiran a ser secretarios generales del nuevo comité ejecutivo.

Como secretaria adjunta 1 quedó electa Lucrecia Hernández, le sigue Abelardo Pinto, Anabella Giracca y Juan Gerardo Guerrero conforman el Comité ejecutivo.

La renuncia de Sánchez-Guzmán

"Hoy vivimos tiempos difíciles. Los criminales tienen la mayoría de las instituciones, pero no tienen la mayoría que importa: la del pueblo de Guatemala, la que construye primavera en medio de las dictaduras", expresó el legislador.

El pasado 26 de mayo el diputado Alberto Sánchez-Guzmán presentó su renuncia al cargo en el Comité Ejecutivo del partido Semilla y a través de las redes sociales.

"Como fundador y después de 7 años de militancia creí que sería un proyecto institucional, pero no fue así. Por lo que decido irrevocablemente separarme de toda su estructura partidaria", expresó en su red social.