MP insiste en fraude electoral tras cancelación de Semilla

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Luego que la CC confirmara la cancelación del partido Semilla, el MP reiteró la acusación de "fraude electoral".

El partido político Semilla quedó cancelado y la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó recientemente esa resolución.

A raíz de ello, el Ministerio Público (MP) brindó una conferencia de prensa, para reiterar las acusaciones en contra de la agrupación política y varios de sus integrantes.

Según dijo el secretario general del MP, Ángel Pineda, ahora que está en firme la cancelación, se pueden conocer interioridades del caso, mientras que la fiscal Leonor Morales, aseguró que "no existe recurso alguno que pueda revertir la cancelación".

El MP insistió en que hubo irregularidades desde la inscripción de Semilla como partido político, ya que el 32% de las afiliaciones tenían inconsistencias, algunos por ser personas fallecidas, otras por firmas alteradas o con personas que no coincidía el nombre con el Documento Personal de Identificación.

También insistieron en que hubo actas con resultados electorales las cuales fueron subidas antes que cerraran los centros de votación.

Además, de recordar que hay 7 personas condenadas por este caso, aunque se trata de procesos por aceptación de cargos.

Los audios

Durante la conferencia de prensa, el MP también reprodujo audios con referencia al proceso electoral y a un supuesto fraude.

El fiscal Mario Véliz de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dijo que continuarán con diligencias para verificar la autenticidad de los mismos.

Supuestos audios que hacen referencia a fraude electoral. (Foto: captura de pantalla)

Por último, el MP dijo que con la cancelación de Semilla, la ley establece que no se puede usar logos, nombres ni colores del mismo, por lo siguientes 10 años.