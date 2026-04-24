MP narra cómo Julio Amílcar fue seguido por su amigo y lo habría secuestrado

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Este viernes 24 de abril continúo la audiencia de etapa intermedia en contra de cinco acusados por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez.

Durante la audiencia de etapa intermedia, el Ministerio Público (MP) continúo con la exposición de la investigación por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez.

El MP señaló que el principal acusado del secuestro es Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda. Según las pesquisas de los fiscales, Girón Castañeda siguió a la víctima, cuya vestimenta fue ubicada en los allanamientos, que condujeron a su captura.

"La víctima Julio Martínez Murillo ingresa al comercial. Posteriormente es seguido por el vehículo en el cual se conducía el señor Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda. Así mismo se puede observar en la imagen número nueve, en el que él, momentos en que él ingresa, toma el ticket, se le observa una parte de su brazo con un reloj negro, el sudadero que él llevaba. Para resaltar que dichos (objetos), tanto el reloj como el sudadero, fueron localizado en diligencia de allanamiento en su residencia", dijo el MP.

Dentro de la investigación también identificaron el lugar en donde fue interceptada la víctima. Además, la Fiscalía señala que hay personas que no han sido identificadas y que colaboraron con el secuestro.

"De la fotografía número once, se logra observar una fotografía en momentos en que abandonan el vehículo. Se observa una persona, lamentablemente hasta el momento, el Ministerio Público no ha podido tener esos indicios para individualizar, por eso es que en estos momentos se ha hecho ver que hay personas aún no individualizadas, siendo una de estas personas que condujo el vehículo de las víctimas y lo dejó abandonado en el lugar", agregó el fiscal.

La audiencia fue suspendida por el juez, y reprogramada para el próximo 29 de abril. Se espera que al terminar de presentar la investigación, los querellantes y los abogados defensores también intervengan.

Posteriormente, el juez Eduardo Orozco deberá resolver si envía a juicio a los cinco acusados.

Julio Amilcar Martínez fue secuestrado en mayo de 2025. (Foto: cortesía)

Secuestro de odontólogo

El doctor fue secuestrado en mayo de 2025 cuando se dirigía hacia su clínica. Se cree que fue privado de su libertad cuando se conducía por una ruta de Villa Canales.

Ese mismo día, la familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigían Q5 millones a cambio de su liberación.

Por varios días, la familia recibió mensajes y videos como "prueba de vida", mientras negociaban el rescate.

La familia pagó un monto elevado para que Julio Amílcar fuera liberado, pero tras el pago, dejaron de recibir las llamadas.

En agosto del año pasado, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro, realizó varios allanamientos y reportó la captura de cinco personas, entre estas, un amigo de la víctima.

La investigación arrojó que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, lider de la banda y amigo de la víctima, vigiló por varios días al odontólogo.

Mientras que los otros implicados tuvieron un rol importante: Juan Ubaldo Tzun Castillo, habría recogido el dinero del rescate; Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González, colaboraron con el secuestro.