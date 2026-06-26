MP se opone a devolver bienes a Luis Gómez en caso Transurbano

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El levantamiento del embargo a propiedades inmovilizadas por el caso Transurbano fue solicitado por el exvicepresidente de la AEAU, Luis Gomez, sin embargo, el MP se opone.

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El exvicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), Luis Gómez, solicitó al Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio el levantamiento del embargo a 25 propiedades que fueron inmovilizadas en el caso conocido como Transurbano, solicitud que no comparte el Ministerio Público (MP).

La petición fue conocida por el juez Delmar González, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, quien escuchó las argumentaciones del abogado de Gómez y de la Fiscalía de Extinción de Dominio, sin embargo, dijo no estar de acuerdo con la devolución de los bienes inmovilizados, pues la investigación aún no ha concluido.

De esta cuenta, tras escuchar los alegatos de las partes, el juzgador resolvió aplazar la audiencia para el próximo viernes 3 de julio donde resolverá si accede o no a la petición del exvicepresidente de la AEAU.

Argumento del MP

De acuerdo con el MP existen, además de las 25 propiedades que se discuten en esta audiencia, hay otras fincas que no se han podido hacer entregadas a la Secretaría Nacional de Administración de bienes en Extinción de Dominio (SENABED), relacionados a apartamentos y agregó que la oposición a dicha entrega se debe a que la investigación continúa.

Luis Gómez escucha las razones del MP, institución que se opone a la devolución de bienes inmovilizados por el caso Transurbano. (Foto: Cortesía/Soy502)

El MP alegó que durante la investigación se adquirieron varios cheques como forma de pago de las fincas y se trata de establecer es la procedencia del dinero y la búsqueda de testimonio de los antiguos dueños para aclarar cómo se hizo la negociación para la adquisición de los bienes por parte de la empresa Tecnología y Proyectos de Guatemala, S. A.

Sobre el caso

Según la investigación del ente investigador, el caso se remota al 2008, cuando el expresidente de la República, Alvaro Colom nombró a su secretario Privado, Gustavo Alejos, para hacerse cargo de la implementación del sistema de seguridad y prepago de transporte denominado Transurbano.

Fue así como la Comisión de Modernización del Transporte suscribió un acuerdo con Alejos para que la AEAU, dirigida por Gómez se hiciera cargo del proceso de negociación y compra de los buses para lo cual se le entregó $35 millones.

Con esto, la AEAU fundó cuatro sociedades anónimas que, supuestamente, se encargarían de captar los fondos del sistema prepago y crearlo, pero, en su lugar, se encargaron de la compra de fincas y bienes de lujo vinculados a Gómez, los cuales después fueron decomisados.