Sinibaldi queda fuera del caso Odebrecht por resolución de CC

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La CC rechazó una apelación presentada de la PGN y el MP, además de confirmar que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi no enfrentará juicio por el caso Odebrecht.

Tras rechazar la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, la Corte de Constitucionalidad (CC), confirmó que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi no enfrentará juicio por el caso Odebrecht.

Con esto queda firme la decisión del juez Juan José Jiménez, del Juzgado de Mayor Riesgo D, quien declaró en 2023 el sobreseimiento en favor del exministro en el caso, y lo dejó libre de uno de los tres casos en los que se encontraba implicado.

El juez Juan José Jiménez dictó sobreseimiento a favor de Alejandro Sinibaldi en 2023. (Foto: Archivo/Soy502)

También se confirmó el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2024 que respaldó la sentencia emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo D.

Con esta nueva resolución, también se deja por lado un primer fallo de CC que no sólo revocó una acción de amparo otorgada por la CSJ, sino que ordenó que Sinibaldi enfrentara juicio por el caso Odebrecht.

Sobre el fallo

El 20 de julio de 2023, el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo del juez Juan José Jiménez dictó sobreseimiento en favor del exministro en el caso conocido como Odebrecht.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó una apelación ante la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo D, la cual fue otorgada con lugar, pero en 2024 un amparo del CSJ confirmó lo resuelto por el juez Jiménez.