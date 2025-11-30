Muere Tom Stoppard, cineasta de "Star Wars" e "Indiana Jones"

-

El mundo de las letras y las artes escénicas se vistió de luto este 29 de noviembre tras la muerte de Sir Tom Stoppard, uno de los dramaturgos y guionistas más influyentes del siglo XX y comienzos del XXI. Falleció "pacíficamente" en su residencia de Dorset, rodeado de su familia, informó su agencia United Agents.

"Nos entristece profundamente anunciar que nuestro querido cliente y amigo Tom Stoppard ha fallecido en paz, rodeado de su familia. Será recordado por su brillantez, humanidad, ingenio, irreverencia, generosidad y su profundo amor por el idioma inglés", señaló la agencia.

Nacido como Tomáš Sträussler en 1937 en Zlín, Checoslovaquia, Stoppard provenía de una familia judía que huyó de la persecución nazi. Su exilio lo llevó a Singapur y luego a la India antes de establecerse en el Reino Unido, donde adoptó el apellido Stoppard y desarrolló un fuerte vínculo con la lengua y la cultura británica.

Su camino hacia la escritura comenzó como crítico teatral, pero en los años 60 ya estrenaba sus primeras obras. La consagración llegó en 1966 con Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, una tragicomedia innovadora que lo catapultó del festival de Edimburgo al West End y Broadway.

Durante más de seis décadas construyó un vasto cuerpo creativo que abarcó teatro, radio, televisión, cine y traducciones. Entre sus obras más emblemáticas se encuentran Travesties (1974), The Real Thing (1982), Arcadia (1993), The Coast of Utopia (2002) y Leopoldstadt (2020), esta última una pieza profundamente personal que aborda la memoria y la identidad judía en la Viena previa al nazismo.

Aunque el teatro fue su gran territorio, Stoppard también dejó huella en el cine. Ganó el Oscar por Shakespeare in Love (1999) y colaboró en guiones de títulos como Brazil, Empire of the Sun, Indiana Jones and the Last Crusade, Anna Karenina, y aportó ideas a Star Wars: Episode III.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos cinco Tony, tres Olivier y el título de caballero otorgado por la reina Isabel II en 1997. Su estilo dio origen al adjetivo "stoppardiano", reconocido por el Oxford English Dictionary para describir una literatura ingeniosa, compleja, irónica y profundamente humana.