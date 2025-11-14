Versión Impresa
Muere Tatsuya Nagamine, director de "One Piece" y "Dragon Ball"

  • Con información de Eligia Hernández/Kevyn Girón/Colaboradores
14 de noviembre de 2025, 13:06
Obituarios
Tatsuya Nagamine fue director de anime de Toei Animation. (Foto: X)

La industria reconoce la versatilidad de Nagamine en múltiples franquicias.

El mundo del anime está de luto tras confirmarse la muerte de Tatsuya Nagamine, reconocido director de Toei Animation, quien falleció a los 53 años. 

Participó en franquicias como Dragón Ball Super, One Piece y Doremi, entre muchas otras. (Foto: X)
Su trabajo marcó un antes y un después en One Piece gracias al innovador estilo visual que introdujo en el arco de Wano, punto de inflexión que permitió el espectacular desarrollo del arco de Egghead.

Su estilo de animación en "One Piece" demostró un enfoque creativo que impulsó la franquicia. (Foto: X)
En Dragon Ball Super, asumió la dirección desde el episodio 77 y consolidó la saga del Torneo del Poder. Su trayectoria también abarcó proyectos como Digimon y Saint Seiya Omega, reflejando su enorme versatilidad.

