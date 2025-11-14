Muere Tatsuya Nagamine, director de "One Piece" y "Dragon Ball"

La industria reconoce la versatilidad de Nagamine en múltiples franquicias.
ENTÉRATE: Fallece Diane Ladd, actriz nominada a tres Oscar
El mundo del anime está de luto tras confirmarse la muerte de Tatsuya Nagamine, reconocido director de Toei Animation, quien falleció a los 53 años.
DESCUBRE: Muere Angelina Calderone, abuela paterna de Lady Gaga
Su trabajo marcó un antes y un después en One Piece gracias al innovador estilo visual que introdujo en el arco de Wano, punto de inflexión que permitió el espectacular desarrollo del arco de Egghead.
En Dragon Ball Super, asumió la dirección desde el episodio 77 y consolidó la saga del Torneo del Poder. Su trayectoria también abarcó proyectos como Digimon y Saint Seiya Omega, reflejando su enorme versatilidad.