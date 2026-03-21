Muere "Xander Harris" de "Buffy la Cazavampiros"

-

Nicholas Brendon, actor de la serie "Buffy la cazavampiros" falleció.

Brendon, el actor más conocido por interpretar al entrañable y desvalido Xander Harris en las siete temporadas de la serie de televisión "Buffy, la cazavampiros", falleció el viernes a los 54 años.

Foto: Buffy la Cazavampiros.

Su familia anunció la noticia del deceso de Brendon en un comunicado compartido con el medio estadounidense "The Hollywood Reporter".

"Tenemos el corazón roto al comunicar el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Murió mientras dormía, por causas naturales", se lee.

"La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos tiempos, Nicky había encontrado su pasión en la pintura y el arte. A Nicky le encantaba compartir su entusiasta talento con su familia, amigos y seguidores".

Foto: Oficial.

"Era apasionado, sensible y poseía un impulso inagotable por crear. Quienes realmente lo conocían comprendían que su arte era uno de los reflejos más puros de su propia esencia", continúa.

Su vida estuvo marcada por graves problemas de adicción al alcohol y pastillas, depresión, múltiples arrestos legales por violencia doméstica, vandalismo y severos problemas de salud física, incluyendo el síndrome de cola de caballo y parálisis parcial.

En el comunicado se le al respecto:

"Si bien no es ningún secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, se encontraba bajo medicación y tratamiento para gestionar su diagnóstico, y al momento de su fallecimiento se mostraba optimista respecto al futuro. Nuestra familia solicita privacidad durante este periodo, mientras guardamos luto por su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón. Gracias a todos aquellos que nos han brindado su amor y apoyo".

Biografía de Nicholas Brendon

(Los Ángeles, California, 12 de abril de 1971 - San Francisco, California, 20 de marzo de 2026) fue actor y escritor estadounidense, conocido por interpretar a Xander Harris en "Buffy the Vampire Slayer" (1997–2003) y Kevin Lynch en "Criminal Minds" (2007–2014).[1]​

Brendon interpretó a Xander Harris durante siete años y apareció en todos menos uno de los 144 episodios. Por su papel de Xander fue nominado al premio Saturn en 1998 y 1999 como Mejor Actor de género de TV y en 2000 como Mejor Actor de reparto.

Continúa asistiendo regularmente a convenciones de cómics y de ciencia ficción. Ha estado involucrado en el desarrollo del personaje de Xander en los siguientes cómics y se le ha acreditado como escritor por varios números.