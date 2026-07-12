¿Qué pasó con el conductor que arrolló a Nidia Bautista en la zona 18?

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Jorge David Rodas, en presunto estado de ebriedad, habría arrastrado con su vehículo a Nidia Renata Bautista el 28 de junio. Este domingo, falleció la víctima.

Nidia Renata Bautista García, quien permanecía hospitalizada desde el 28 de junio tras ser atropellada en la zona 18, falleció como consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante el incidente, mientras el presunto responsable permanece en prisión preventiva.

Las cámaras de videovigilancia ubicadas en el lugar, captaron el momento en que un automóvil impactó la motocicleta en la que se conducían Bautista García y su pareja Kevin Alexander Jiménez.

En las imágenes, se observa que la mujer queda debajo del vehículo y que el conductor retrocede, pasándole nuevamente encima antes de abandonar el lugar.

Tras lo ocurrido, personas que se encontraban en el sector alertaron a las autoridades y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron detener al conductor, identificado como Jorge David Rodas Linares.

Esto dice la PNC por el conductor ebrio que arrastró por varios metros a una motorista en la zona 18. pic.twitter.com/SxBjwQDYvF — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 29, 2026

Bautista García fue trasladada en estado crítico a un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y estuvo internada dos semanas debido a la gravedad de las lesiones. Entre las secuelas sufridas figuró la amputación de uno de sus brazos.

Su acompañante también resultó herido y apoyó a las autoridades con la reconstrucción de los hechos tras ser sometido a una cirugía de muñeca.

Al relatar el incidente, describió que esperaban a que les dieran vía en una gasolinera de la colonia Atlántida, cuando el carro los impactó en la parte de atrás.

"Caí adelante y ella encima de mí. Mi reacción fue pararme y en eso el carro siguió acelerando; solo vi que se llevó a mi novia debajo del carro, la arrastró", expuso.

Añadió que buscó a Nidia hasta la Calle Martí y otros familiares por la Calzada La Paz, pero no dieron con ella ni el vehículo que los arrolló.

"Retorné al lugar de los hechos y llegaron dos motos; los muchachos me dijeron que ya habían agarrado a la persona y trasladado a mi novia al IGSS de zona 7. Una ambulancia me trasladó a mí", comentó.

Tras el hecho, la familia solicitó apoyo para enfrentar gastos médicos por medio de publicaciones en redes sociales.

Publicación que circuló para pedir apoyo en gastos médicos para Nidia Bautista. (Foto: redes sociales)

Dos días después del hecho, el Juzgado de Turno resolvió ligar a proceso penal a Rodas Linares por los delitos de homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, la familia de la víctima exigió que el caso no se tipifique como un delito menor.

El órgano jurisdiccional también ordenó que el señalado permaneciera en prisión preventiva y fijó plazo para que el Ministerio Público desarrollara la investigación antes de la etapa intermedia del proceso.

Jorge Rodas, acusado de embestir a Nidia Bautista el 28 de junio de 2026 en la zona 18, permanece en prisión preventiva. (Foto: Archivo/Soy502)

De acuerdo con la información judicial disponible, Rodas Linares continúa recluido en el Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18, mientras el proceso penal sigue en la fase de investigación.