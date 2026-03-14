Visita a su pareja en prisión y termina detenida

La pareja sentimental de la mujer cumple condena por el delito de robo y extorsión, en la Granja Penal Canadá, según confirmaron las autoridades.
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Nyurka "N", de 22 años, pretendía visitar a su pareja en el centro carcelario, ubicada en el departamento de Escuintla, cuando autoridades identificaron que tenía un orden de arresto desde el 8 de enero.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC) la mujer visitaba a José Manuel Valenzuela Woltke, quien está en la cárcel tras haber asaltado e intimidado a peatones, en octubre de 2025.
A Nyurka "N" se le acusa de estafa propia además de registrar múltiples depósitos bancarios, que según la PNC eran el pago de las extorsiones que su pareja realizaba desde la cárcel.
La mujer quedó a disposición de las autoridades para solventar la acusación en su contra.