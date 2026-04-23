Capturan a mujer que por muerte de su hija hace ocho años

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La mujer era buscada por la justicia al estar vinculada al delito de abandono de personas menores de edad.

Tras algunas investigaciones se logró la captura de Brenda G., quien contaba con orden de captura vigente por el delito de abandono de personas menores de edad.

La aprehensión es resultado de allanamientos desarrollados por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en tres inmuebles ubicados en la zona 18 capitalina y en el municipio de San Juan Sacatepéquez.

Brenda G., fue localizada la colonia San Rafael La Laguna II, zona 18 de la capital y fue trasladada a Torre de tribunales en espera de esclarecer su situación penal.

La mujer deberá enfrentar a la justicia. (Foto: Ministerio Público)

Sobre su hija fallecida:

Según los antecedentes del caso, el 2 de agosto de 2018, la hija de Brenda G., la cual tenía 3 años de edad ingresó a un centro asistencial, donde falleció.

Las diligencias de ley establecieron que la menor presentaba signos de descuido y abandono, evidenciando el incumplimiento del deber de protección y cuidado por parte de la detenida.

Tras años de investigación, la detención fue autorizada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal.