Así despiden a pareja que murió tras ataque armado en zona 6 (video)

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Los esposos murieron luego de la masacre ocurrida el pasado lunes.

EN CONTEXTO: La pareja que murió tras ataque armado en cevichería de zona 6

Kimberly Pérez Ramos y Domingo Isaías Boch Muz, quienes eran originarios del cantón Buena Vista, Ixhuatán, Santa Rosa, murieron durante un ataque armado registrado el lunes 20 de abril en una cevichería de la zona 6 capitalina.

La pareja iba junto a su hijo de 5 años, quien resultó herido.

Este jueves, entre lágrimas y dolor, las víctimas fueron despedidas por familiares y amigos en el cementerio de Chinautla, donde descansarán sus restos.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Despiden a pareja asesinada en cevichería de zona 6.



Video: Estuardo Paredes/Nuestro Diario pic.twitter.com/yduHAWe89W — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) April 23, 2026

Menor sale del hospital

Este jueves también fue dado de alta el hijo de la pareja fue dado de alta, luego de varios días de estar hospitalizado. Así lo informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El pequeño se encuentra bajo el resguardo y cuidado de un familiar, mientras continúan los procesos correspondientes tras el crimen.

La masacre también acabó con la vida de otras cuatro personas, quienes fueron identificadas como Cesar Augusto Hernandez Garcia, Evelyn Noemí Sinay Hernández, Ángel Ricardo Labor Ruiz y Dimas Gabriel Gunera Bamaca.