¡Fue su última quimioterapia! Madre e hija celebran el final del tratamiento

La emotiva historia de Glenda de León, quien finalizó su tratamiento contra el cáncer de ovario tras 18 quimioterapias. Descubre la celebración viral por las calles de la Avenida Bolivar y su mensaje de fe tras superar este difícil proceso.

"Hoy es la última quimio de mi mami", escribió con pintura blanca en su vehículo Andrea Galicia de León, lo cual contagió de emoción a algunos automovilistas que las vieron pasar por la Avenida Bolívar, quienes acompañaron la alegría haciendo sonar las bocinas.

"Este día estamos dando Gracias a Dios, porque hoy finaliza su tratamiento contra el cáncer, el rótulo lo puse en el vehículo con globos rosados, para que todo el mundo sepa y toquen la bocina para celebrar conmigo, porque para mí es una gran felicidad", expresó Andrea.

Sra. Glenda de León, de 51 años, recibió su última quimioterapia contra el cáncer de ovario. (Foto: José Pos/Colaborador)

En el interior del vehículo iba Glenda de León, de 51 años, luego de permanecer diez horas en el Área de Hematología Oncológica, en el Hospital Roosevelt para su última quimio.

El primer tratamiento de De León fue el 9 de julio de 2025, casi un mes después de haber sido diagnosticada de cáncer de ovario.

Su primer malestar comenzó con una inflamación estomacal, lo cual hizo que le empezara a crecer el estómago, como si estuviera embarazada, por ello acudió a una consulta médica y le enviaron hacer exámenes y ultrasonidos.

Glenda explicó que en las pruebas salió que tenía una masa en el estómago, por ello la mandaron con un oncólogo, y fue ahí cuando le indicaron que era un tumor y que era necesario realizar una cirugía.

Varios conductores hicieron sonar la bocina al ver el vehículo con globos rosados y el rótulo de la “última quimio de mi mami”. (Foto: José Pos/Colaborador)

"Se envió a patología una muestra del tumor y su resultado fue que era un cáncer de ovario, en etapa 3A", añadieron.

Después de la operación, se le asignó el tratamiento en el hospital Roosevelt, el cual consistió en seis ciclos, el cual consta de tres quimioterapias cada uno.

"Al finalizar cada ciclo, hacía la revisión el oncólogo y hace un mes dijo que hoy era la última quimio, la número 18", explicó.

Dentro de un mes el médico realizará una nueva evaluación para determinar si el Cáncer está eliminado, si esto es así Glenda seguirá con un proceso de prevención, para evitar una recaída.

"A las personas les puedo decir que no pierdan la fe", indicó Andrea, muy emocionada, antes de continuar su camino a casa en donde celebrarían a lo grande el culminar este proceso.

Madre e hija agradecieron a Dios por culminar con el proceso médico. (Foto: José Pos/Colaborador)

El dato

La quimioterapia (o "quimio") es un tratamiento contra el cáncer que usa medicamentos potentes para destruir células cancerosas, ya sea curando, retrasando su crecimiento o aliviando los síntomas. Su administración es oral, vía intravenosa, por inyección o directamente en ciertas áreas.

Aunque es muy efectiva, afecta células sanas que se dividen rápido (como las del cabello o boca), causando efectos secundarios como fatiga, náuseas y caída del pelo, aunque estos son controlables y varían por paciente.