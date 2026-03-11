Mujer iba a su trabajo cuando fue víctima de asalto en Calzada Atanasio Tzul (video)

Varias detonaciones de arma de fuego alertaron a los conductores de la Calzada Atanasio Tzul esta mañana.
Un hecho armado se registró la mañana de este miércoles 11 de marzo en la Calzada Atanasio Tzul y 10 avenida de la zona 12, donde se vio involucrada una conductora al ser víctima de robo.
Varias detonaciones de arma de fuego alertaron a otros conductores, quienes dieron aviso a las autoridades.
Información preliminar indica que la víctima se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue atacada por hombres a bordo de una motocicleta.
Al lugar se presentaron Bomberos Municipales para brindar primeros auxilios a la afectada, quien presentaba crisis nerviosa pero resultó ilesa.
Asimismo, la víctima relató que cuando le dispararon, logró avanzar aproximadamente 150 metros hasta llegar a un comercio para resguardarse.
La Policía Nacional Civil también se presentó a la escena para las investigaciones correspondientes.