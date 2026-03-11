Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Mujer iba a su trabajo cuando fue víctima de asalto en Calzada Atanasio Tzul (video)

  • Por Reychel Méndez
11 de marzo de 2026, 08:28
Una mujer fue víctima de asalto en la Calzada Atanasio Tzul. (Foto: Amilcar Montejo)

Una mujer fue víctima de asalto en la Calzada Atanasio Tzul. (Foto: Amilcar Montejo)

Varias detonaciones de arma de fuego alertaron a los conductores de la Calzada Atanasio Tzul esta mañana.

OTRAS NOTICIAS: Autobus pierde el control y vuelca en San Pedro Sacatepéquez

Un hecho armado se registró la mañana de este miércoles 11 de marzo en la Calzada Atanasio Tzul y 10 avenida de la zona 12, donde se vio involucrada una conductora al ser víctima de robo.

Varias detonaciones de arma de fuego alertaron a otros conductores, quienes dieron aviso a las autoridades.

Información preliminar indica que la víctima se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue atacada por hombres a bordo de una motocicleta.

La víctima logró ingresar a un comercio para resguardarse. (Foto: Amilcar Montejo)
La víctima logró ingresar a un comercio para resguardarse. (Foto: Amilcar Montejo)

Al lugar se presentaron Bomberos Municipales para brindar primeros auxilios a la afectada, quien presentaba crisis nerviosa pero resultó ilesa.

Asimismo, la víctima relató que cuando le dispararon, logró avanzar aproximadamente 150 metros hasta llegar a un comercio para resguardarse.

La Policía Nacional Civil también se presentó a la escena para las investigaciones correspondientes.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar