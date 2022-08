Mujer le hace firmar contrato de fidelidad a su novio (Video)

La mujer explicó en una grabación que hizo firmar un contrato de fidelidad a su novio. Ahora, su publicación se ha hecho viral.

La tiktoker Chaylene Martínez, mejor conocida como "SalamiiQueen", confirmó en sus redes sociales que hizo firmar a su pareja un contrato de fidelidad.

La acción de la creadora de contenido se hizo viral y controversial. A través de una grabación, detalló que su novio aceptó las condiciones y firmó el acuerdo legal.

El polémico contrato de fidelidad

En cuanto al documento legal, la mujer especificó que si su pareja le es infiel, él debe cubrir todos los gastos de manutención. Asimismo, dijo que un notariado revisó el contrato.

"Si me engaña, está arruinado", dijo Martínez.

"Mi prometido acaba de firmar un documento legal y certificamos ante notariado que si me engaña, tiene que pagar mis cuentas. Soy muy inteligente o loca, no sé", enfatizó.

Tras conocerse esta historia, las personas no tardaron en reaccionar. Hubo quienes manifestaron que fue una buena idea, ya que únicamente se estaba protegiendo.

Sin embargo, otros internautas manifestaron de exagerada y loca su acción.

"Contrato exclusivo"

Pese a que le han pedido que muestre el contrato, Martínez declaró al medio The New York Post que no podía mostrar o transferir el documento legal, ya que es exclusivo para su relación.

No obstante, agregó que su novio ha sido accesible y que ambos estuvieron de acuerdo, pero, eso no ha sido impedimento para que su amor se desarrolle plenamente

"Creo que es súper romántico, cursi y lindo. Fue solo un pequeño y lindo gesto que tuvo al querer firmar el acuerdo", indicó.

"Estamos haciendo cosas financieras juntos, estamos haciendo cuentas juntos. Así que pensamos que sería una gran idea asegurarnos de que ambos hagamos algunos documentos y acuerdos, y los firmemos juntos", concluyó.

*Con información de El Tiempo.