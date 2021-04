Mujer realiza su propio funeral para sentirse "muerta en vida” (video)

La mujer se acostó en el ataúd vestida con una bata blanca, una corona y hasta algodones en la nariz. Además, su rostro fue pintado como suelen hacer con algunos difuntos.

___

EN CONTEXTO: Protagonista de meme logra vender la imagen por 500 mil dólares

___

Mayra Alonso fingió su muerte y pagó todos los gastos funerales. Su historia se ha hecho popular en República Dominicana y ha trascendido a otras partes del mundo.

La fantasía de Alonso era "sentirse muerta en vida" por lo que no escatimó en gastos para pagar por todos los preparativos del velorio que se realizó en el sector de Matanza, al suroeste de la ciudad de Santiago.

La ceremonia, a la que asistieron familiares y amigos, se realizó hace unos días en la residencia de Alonso.

La mujer rentó un ataúd y llegó a su residencia en el vecindario Laguna Prieta en el municipio Puñal en un carro fúnebre.

“Me siento feliz porque estoy compartiendo con toda mi gente porque este era mi mayor deseo, pese al Covid, hay que darle gracias a Dios que nos dejó vivas…”, expresó la mujer según citada por Al Rojo Vivo.

“Y si yo muero mañana, no quiero que me hagan nada, porque yo me lo estoy haciendo en vivo”, planteó Alonso que en ningún momento se le vio con mascarilla.

Después de cumplir su deseo mortuorio que le costó unos 1mil dólares, la dominicana manifestó a los asistentes que es mejor que no se mueran ahora porque en el ataúd hace mucho calor y es muy solitario.

*Con información de El Diario de Nueva York