Mujer relata cómo fue asaltada en la sexta avenida de la zona 1

Con el objetivo de que no existan más víctimas, una mujer decidió romper el silencio y dio su testimonio de cómo fue asaltada por un sujeto en la sexta avenida de la zona 1 capitalina.

"Iba en la sexta avenida, vino el tipo y me arrebató el teléfono. Lo corrí, le hice una persecución, me ayudaron bastantes personas. El tipo llevaba el teléfono en su bolsón y me lo entregó", dijo la mujer.

"Solo se me acercó. Gracias a Dios la gente me ayudó a contener los golpes del hombre", afirmó.

El supuesto asaltante fue detenido por elementos de la Policía Nacional Civil y dijo ser salvadoreño. "Quiero llegar a México a trabajar", contó.

El video fue difundido en las redes sociales este domingo. Míralo aquí:

*Video: Noticias del Sur GT