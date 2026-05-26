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Capturan a "La Patrona", quien era buscada por extorsión

  • Por Reychel Méndez
26 de mayo de 2026, 12:02
La mujer ya había sido capturada con anterioridad. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La mujer ya había sido capturada con anterioridad. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

"La patrona" ya había sido capturada con anterioridad por el mismo delito.

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Agentes de la Policía Nacional Civil volvieron a capturar a Cindy "N", alias "La Patrona" de 21 años, tras ser buscada por extorsión. 

Según las autoridades, la captura se realizó en La Gomera, Escuintla. De acuerdo con su historial delictivo ya había sido capturada en noviembre del 2025 por extorsión.

La mujer presuntamente trabajaba con su hermano, recibiendo depósitos correspondientes a cobros de extorsiones. (Foto: PNC)
La mujer presuntamente trabajaba con su hermano, recibiendo depósitos correspondientes a cobros de extorsiones. (Foto: PNC)

Recibía depósitos de su hermano recluso 

Según las investigaciones en curso, "La Patrona", presuntamente recibía depósitos bancarios de extorsiones realizadas por su hermano, recluido en la Granja "Canadá", en Escuintla.

Asimismo, la PNC indicó que el hermano de la ahora capturada habría sido ingresado al centro carcelario por portación ilegal de arma de fuego.

La mujer deberá enfrentarse a la ley (Foto: PNC)
La mujer deberá enfrentarse a la ley (Foto: PNC)

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