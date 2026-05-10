¡Multado! Taxista causa incidentes por conducir ebrio en zona 1

Un taxista fue sancionado y multado este sábado 9 de mayo, tras causar incidentes viales en la 4a. avenida y 2a. calle, en la zona 1 de la ciudad capitalina.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) se hizo presente al lugar de los hechos y durante las diligencias se constató que el conductor de un taxi se conducía en estado de ebriedad.

Debido a este motivo, se le sancionó con el retiro del automóvil y se le colocó la multa de Q10 mil, ya que al ser un vehículo que presta servicios, la multa es el doble, según el reglamento de tránsito, indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

No se reportaron personas heridas ni lesionadas. En la fotografía compartida se observa que el taxi presenta daños materiales.

El automóvil le fue retirado al taxista que conducía ebrio. (Foto: Amílcar Montejo)