¡Microbús volcado! Múltiple colisión deja varios heridos en ruta Interamericana

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Dos de los heridos fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial.

Un fuerte accidente de tránsito se suscitó la tarde de este jueves 30 de abril en el kilómetro 77 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Patzicía, Chimaltenango.

Por motivos que se desconocen, varios vehículos se vieron involucrados en una múltiple colisión que ha dejado a varias personas heridas.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y han asistido a las víctimas en el lugar.

EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO



Kilómetro 77 Ruta Interamericana, se reporta una múltiple colisión en el lugar.



Elementos de @ASONBOMDGT de las estaciones de Tecpán, Patzicia y Santa Cruz Balanya a bordo de las unidades AD-132, RD-124, AD-103 y RD-122 asisten… pic.twitter.com/thlm9PrzwS — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) April 30, 2026

Dos de los heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital General de Tecpán debido a la gravedad de las lesiones, según indicaron los socorristas.

Mientras que, en el lugar ha quedado un microbús volcado y vehículos livianos con serios daños materiales.