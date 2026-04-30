¡Microbús volcado! Múltiple colisión deja varios heridos en ruta Interamericana

Dos de los heridos fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial.
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Un fuerte accidente de tránsito se suscitó la tarde de este jueves 30 de abril en el kilómetro 77 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Patzicía, Chimaltenango.
Por motivos que se desconocen, varios vehículos se vieron involucrados en una múltiple colisión que ha dejado a varias personas heridas.
Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y han asistido a las víctimas en el lugar.
Dos de los heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital General de Tecpán debido a la gravedad de las lesiones, según indicaron los socorristas.
Mientras que, en el lugar ha quedado un microbús volcado y vehículos livianos con serios daños materiales.