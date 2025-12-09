En multitud se unen para cortejo fúnebre y sepelio de alcalde de Masagua (videos)

-

La esposa del alcalde aprovechó para darle las gracias a todas las personas que les han dado sus muestras de cariño.

Cientos personas se unieron este martes 9 de diciembre a darle el último adiós a Nelson Luciano Marroquín Marroquín, quien fungió como alcalde de Masagua, Escuintla, hasta el día de su muerte, el pasado sábado 6.

Luego de finalizar el funeral que se realizó en la casa de sus padres, ubicada en la aldea Llanitos, lugar donde creció Marroquín, fue trasladado su ataúd al cementerio en la aldea Cuyuta.

El ataúd donde iba el cuerpo del jefe edil, fue transportado y rodeado por una gran multitud de personas, entre vecinos de la localidad, familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron el cortejo fúnebre hasta el cementerio.

Lugar donde entre palabras de despedida, agradecimiento, llantos y aplausos realizaron el sepelio.

Fernanda Arriola, esposa de Nelson Marroquín, tomó el micrófono con el que se pronunciaban los presentes, y aprovechó a darle las gracias a todos los que les han demostrado cariño en estos momentos tan duros.

Asimismo, dijo que "mi esposo se quitó la comida de la boca por darle de comer a la gente, por ayudar a su pueblo". Además, con respecto al crimen, Arriola mencionó "que sea Dios que vea quién hizo esto, y lo dejo todo en manos de Dios".

El crimen

Cuando el jefe edil participaba de un desfile navideño y entregaba juguetes en el callejón Hermano Pedro, de la aldea Obero, acompañado de su esposa Fernanda Arriola Marroquín, un hombre le disparó varias veces, dejándolo gravemente herido, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero falleció.

Las primeras pesquisas perfilan a un autor material solitario: un hombre vestido con pantalón azul y playera blanca, quien tras disparar huyó y se internó en los cañaverales aledaños, una geografía compleja que dificulta el rastreo inmediato.

Las autoridades correspondientes se encuentran investigando el hecho armado.