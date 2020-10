Durante una inspección a dos predios de buses rojos que circulan en la ciudad capital, se detectó que no están adecuados para circular, pues no han respetado las normas sanitarias ante la pandemia del Covid-19.

La verificación se realizó el 8 de octubre y se descubrió que los asientos están sucios, en mal estado y no fueron desinfectados. No presentaron la bitácora de control de desinfección de la unidad.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Además, no portan termómetro digital, ni alcohol en gel. La ventilación no es la correcta, pues las ventanas no funcionan para garantizar que estén abiertas.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

No existe señalización en los asientos para respetar el distanciamiento físico y verificar que se cumpla con la capacidad del 50 por ciento.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

En el área del piloto, no se hicieron cambios para mantener aislada la cabina del conductor con ninguna barrera.

Los buses rojos no tiene adecuada el área del conductor. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Tampoco hay señalización del uso correcto de mascarilla para que los usuarios lo recuerden.

No hay ningún tipo de señalización en los buses rojos. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

No existe la señal de no ingerir alimentos o bebidas al abordar el bus.

La inspección se realizó a dos predios de autobuses La Unión. Participaron delegados de la Dirección del Área de Salud de Guatemala, Comisión Presidencial para Atender la Emergencia del Covid-19, Procuraduría de Derechos Humanos y Municipalidad de Guatemala.

Se recomendó a los propietarios implementar las medidas de carácter obligatorio para que se autorice la circulación.