Construyendo una ciudad mejor: Participa en el programa Jóvenes en Acción 2026

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Esta iniciativa impulsa el desarrollo integral mediante tecnología, robótica e inteligencia artificial, vinculando a los participantes con proyectos como MuniTec y AeroMetro para construir una mejor ciudad.

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La Municipalidad de Guatemala impulsa el programa Jóvenes en Acción 2026, una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 16 y 25 años que busca fortalecer su liderazgo, participación ciudadana y desarrollo integral mediante procesos formativos y actividades comunitarias.

Según explicó la Unidad de Prensa de la Municipalidad de Guatemala en un comunicado, el proyecto nace bajo la premisa: "Qué mejor forma para aprender algo nuevo que por medio de la participación activa de quienes se involucran para transformar sus vidas y su comunidad".

Se busca que cada participante crezca a nivel personal. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

"Más que un proyecto, es una experiencia orientada a fortalecer el sentido de pertenencia y a impulsar una ciudad mejor construida desde la participación", destacó la comuna.

El programa tiene el objetivo de promover un liderazgo transformador con visión de futuro, permitiendo que cada participante crezca a nivel personal mientras genera un impacto positivo en su entorno.

Se impulsa alianzas estratégicas con centros educativos e iglesias. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Las autoridades señalaron que la juventud representa una fuerza clave para impulsar cambios reales en el país y construir soluciones desde su propia realidad, por lo que el proyecto se enfoca en fortalecer valores y capacidades que contribuyan a ese propósito.

Valores y tecnología

Uno de los pilares de Jóvenes en Acción 2026 es promover el ejercicio de la ciudadanía plena, reforzando valores como la responsabilidad y el sentido de pertenencia en los ámbitos personal, familiar y social.

Además, el programa sensibiliza a los participantes sobre la importancia de cuidar la salud física y mental, así como de implementar prácticas que favorezcan la protección del ambiente.

En noviembre, los jóvenes participan en visitas al Irtra. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

También incorpora herramientas de innovación tecnológica orientadas al emprendimiento y al crecimiento económico. Como parte de esta formación, los jóvenes conocen iniciativas municipales como MuniTec, el centro de monitoreo de Semáforos Conectados y los avances del AeroMetro.

En estos espacios se abordan temas relacionados con redes sociales, inteligencia artificial, robótica y ciudades inteligentes, con el objetivo de vincular a los participantes con las oportunidades del futuro.

El cierre del programa incluye actividades que refuerzan el sentido de comunidad. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Asimismo, la Municipalidad informó que se mantienen alianzas estratégicas con centros educativos e iglesias para ampliar las oportunidades de participación en distintas zonas de la ciudad.

Actividades y sedes

El cierre anual del programa contempla actividades recreativas y de convivencia para fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia. Entre ellas destacan visitas al Irtra y la participación en el festival navideño organizado por la comuna.

En la Regencia Norte, la estrategia incluye reuniones presenciales cada 15 días, complementadas con seguimiento telefónico o por mensajería en las semanas intermedias, con el objetivo de mantener un acompañamiento constante y asegurar la participación de los jóvenes.

El programa social está dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Actualmente, el programa cuenta con 203 participantes en distintas sedes de la ciudad.

Entre los puntos donde funciona Jóvenes en Acción 2026 se encuentran la alcaldía auxiliar de zona 18 distrito 1, el INEB Santa Elena, el Colegio Valle de Gerard, la alcaldía auxiliar de zona 24 y comunidades de zona 25 como San Pascual, Canoas, San Agustín, El Carmen, Conchas y El Buen Pastor.

La Municipalidad indicó que se espera habilitar más sedes próximamente.