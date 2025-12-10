Aurora tumba a Malacateco y clasifica a semifinales del torneo Apertura 2025

-

Aunque pasó 20 años en las ligas de ascenso, Aurora no perdió su mística y en su torneo de regreso a la máxima categoría ha logrado colarse entre los mejores 4 equipos, después de vencer 2-1 (2-2 en el global) a Malacateco y, por mejor posición en la fase regular, avanzar a semifinales del Apertura 2025.

El argentino Nicolás Lovato fue el gran artífice de la clasificación aurinegra. Dio un exquisito pase con el borde externo para el 1-0 obra de Alejandro Galindo con la cabeza, en el minuto 6, y anotó el 2-1, el del boleto, al conectar un remate certero con el hombro, en el 64, tras un saque de esquina.

Era sabido para los castrenses que no iba a ser fácil tumbar a los toros, que amenazaron una vez el pitazo inicial con un latigazo del tico de media distancia del tico Kenneth Cerdas, pero el mexicano Liborio Sánchez controló sin problemas y a partir de ahí sus compañeros se volcaron al ataque.

Galindo no llegó a tiempo en el segundo poste para cerrar un servicio de Klisman García y Lovato también falló al lanzar su disparo a la humanidad del guardameta Miguel Jiménez. No acertaron esas ocasiones y los toros recobraron vida antes del descanso, por medio del azteca Ángel López.

El mediocampista recibió un balón filtrado en tres cuartos de cancha, al límite del fuera de juego, se perfiló al arco y tras plantarse ante Liborio lo batió con un tiro cruzado de derecha. Un gol para igualar el partido y para el 2-1 en el global que valía el pase, aunque no era gran garantía.

La dinámica de los tigres no varió para el complemento, pese a la solidez que mantenía el rival en la defensa y de ser agresivo en las contras. Bryan Soriano y Luis Cardona en una misma jugada, ambas tapadas sobre la línea por Jiménez, antecedieron a la diana letal de Lovato.

En los últimos 15 minutos, los fronterizos intensificaron su ataque. Ninguna de sus ideas prosperaron para batir a Sánchez y el 8 veces campeón supo aprovechar sus recursos para esperar el pitazo final y celebrar el avance a la siguiente fase, donde Municipal podría ser su rival.