Suman en la frontera: Rojos van al Santa Lucía y se traen de regreso los tres puntos

Sin mostrar su mejor cara en la frontera, Municipal aprovechó el jugar todo el segundo tiempo con un hombre más para sacar tres puntos importantes, venciendo 3-1 a Malacateco, en el duelo que abrió el telón de la quinta fecha del torneo Clausura 2026.

Los primeros minutos fueron de control para los locales e incluso tuvieron dos de peligro. Al minuto 3, con un remate desde fuera del área de Andy Soto que Kénderson Navarro atajó bien y, luego, con un zurdazo sin mucho ángulo de Ángel López (11), que el arquero escarlata detuvo igual.

Poco a poco, el conjunto capitalino empezó a asentarse en el terreno de juego e incluso pudieron abrir el marcador en una ocasión de Pedro Altán en el área (17) que Miguel Jiménez atajó y otro disparo desde fuera del área de Carlos Aguilar (29).

Cuando mejor jugaban los toros, Carlos Pérez falló al momento de tratar de despejar un balonazo largo de Yúnior Pérez y esa pelota la aprovechó Yasnier Matos (31), quien salió como el referente en ataque ante la ausencia de José Carlos Martínez, se acomodó en una esquina del área y la clavó en el ángulo para el 1-0 inicial.

A Malacateco le empezó a "llover sobre mojado", como suele decirse, pues José Ochoa, uno de sus grandes referentes en el medio campo, se tuvo que retirar por lesión en el 38 y, arrancando la segunda mitad, Brayan Morales se fue expulsado por doble amarilla, tras un manotazo sobre Atlán, justo en el 46.

Todo esto complicó al conjunto local, que en una contra bien llevada por Yúnior Pérez, en el 52, la terminó con un pase raso que encontró en soledad a Matos, para que este sellara su doblete personal y el 2-0 de la visita.

A pesar de las circunstancias, el cuadro fronterizo soñó con rescatar el resultado gracias a la anotación de Byron Angulo, en el 66, cuando aprovechó un buen centro de Ángel López para superar a Navarro con un toque de derecha.

Pero las ilusiones de la afición cayeron al 74, producto de la combinación entre Cristian Hernández y Nicolás Samayoa. "Cheka" levantó de tiro de esquina y Nico apareció en el área pequeña para cabecear sin oposición y sentenciar el 3-1.

De esta manera, el equipo dirigido por Mario Acevedo dormirá en la segunda posición de la clasificación del certamen, mientras que los de Roberto Montoya son sextos, aunque ambos esperarán al resto de la jornada para saber su posición real.