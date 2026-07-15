Municipal vence a la Sub 23 y sigue invicto en la pretemporada

Municipal continúa mostrando un buen rendimiento en la recta final de su preparación para el Apertura 2026. El vigente campeón del futbol guatemalteco sumó una nueva victoria en su pretemporada al imponerse este miércoles con autoridad por 3-0 ante la Sub-23 de la Selección de Guatemala, en un partido amistoso disputado en el estadio El Trébol.
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Los dirigidos por Mario Acevedo volvieron a dejar buenas sensaciones tanto en el funcionamiento colectivo como en la contundencia ofensiva. Los goles del encuentro fueron anotados por Pedro Altán, Jefrey Bantes y John Méndez.
Con este resultado, Municipal mantiene su invicto en los encuentros de preparación. Anteriormente derrotó a la Sub-20 de Guatemala, también superó a Nueva Santa Rosa y, en su más reciente compromiso antes de este duelo, goleó 5-1 a Alianza de El Salvador en un amistoso disputado a puerta cerrada.
Su debut en el Apertura 2026 está programado para el próximo viernes 24 de julio, cuando reciba a Deportivo Mixco en el estadio El Trébol, en el encuentro correspondiente a la primera jornada del certamen.