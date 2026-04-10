Otro tropezón más: Real Madrid no pasa del empate a uno con el Girona

El Real Madrid sufrió un tropezón este viernes en su carrera por La Liga al empatar 1-1 con el Girona en su campo en la apertura este viernes de la fecha 31 del campeonato español.
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Un gol del volante uruguayo Federico Valverde (minuto 51) abrió el marcador para los blancos, pero otro tanto de Thomas Lemar (62) puso el empate, que frenó al Real Madrid en su persecución al Barcelona, líder liguero.
"Creo que es un partido que teníamos que haber ganado. Creo que hemos tenido ocasiones, que teníamos que haber hecho algún gol más y no ha sido así, así que nos vamos con este empate", dijo el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.
Este resultado llega, además, a apenas cuatro días de su importante compromiso de Champions del miércoles, en el que los merengues tendrán que intentar remontar el 2-1 en contra cosechado en la ida de cuartos de final frente al Bayern Múnich.
Además, la derrota supone un gran tropiezo para sus aspiraciones en La Liga donde el sábado podría ver al Barsa escaparse a nueve puntos si gana en el derbi catalán contra el Espanyol.