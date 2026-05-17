¡Empatados! Xelajú y Municipal dejan todo abierto tras un intenso primer tiempo

Tras los primeros 45 minutos de la final de ida del Torneo Clausura entre Municipal y Xelajú en El Trébol, el marcador se mantiene igualado 1-1.
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El encuentro respondió a las expectativas desde el pitazo inicial, con emociones y llegadas constantes en ambas porterías. Fueron los chivos quienes golpearon primero al minuto 10, luego de un potente disparo de Widvin Tebalán que rechazó Braulio Linares. Ningún defensor rojo logró despejar el rebote y Raúl Calderón apareció atento dentro del área para enviar el balón al fondo y adelantar a Xela.
Sin embargo, la reacción escarlata fue inmediata. Apenas dos minutos después, John Méndez envió un centro preciso al área que Jefry Bantes aprovechó para definir y devolver la igualdad al marcador, desatando la euforia de la afición roja en El Trébol.
El empate se mantuvo hasta el descanso, aunque ambos equipos continuaron generando oportunidades claras para inclinar la balanza a su favor en un primer tiempo intenso y abierto, dejando todo por definirse en la segunda mitad.