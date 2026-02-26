La Municipalidad de Guatemala inaugura espacios de lactancia para colaboradoras

Este jueves 26 de febrero, la Municipalidad de Guatemala mostró una nueva implementación en sus instalaciones que beneficiará a las madres que tengan bebés lactantes.

Se trata de de la creación de espacios adecuados para que las madres colaboradoras puedan continuar su lactancia con tranquilidad mientras laboran.

Este espacio facilita la lactancia de las madres colaboradoras. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

La iniciativa propuesta por el alcalde Ricardo Quiñones comprende que "Ser mamá y profesional al mismo tiempo implica entrega, esfuerzo y amor todos los días."

El espacio está diseñado con la infraestructura ideal que cubre las necesidades de las madres cuando se encuentren con los bebés, además del apoyo de la institución para que tomen el tiempo requerido en la sala.

La sala está a disposición de las madres que lo necesiten. (Foto: Municipalidad de Guatemala)