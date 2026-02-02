La Municipalidad de Guatemala abre 80 plazas para "TuBus"

Si quieres unirte al equipo de "TuBus", esta puede ser tu oportunidad.
Debido a la llegada de nuevas líneas, el sistema de transporte público "TuBus" habilitó 80 plazas laborales para quienes deseen unirse al equipo.
La convocatoria es para conductores y conductoras, así como para personal de apoyo.
La Empresa Municipal de Transporte (EMT) también ofrece oportunidades de crecimiento. En corto plazo, se abrirán vacantes para Controladores de Frecuencia.
Requisitos para aplicar
Para optar a una de las plazas, es necesario presentar de forma presencial los siguientes documentos:
- Currículum vitae actualizado
- Fotocopia de DPI
- Antecedentes penales y policiacos
- RTU actualizado y solvencia fiscal
- Fotocopia y certificación original de licencia (emitida por Tránsito PNC)
- Constancia de estudios
- Tres cartas de recomendación
- Constancias laborales
- Fotocopia de boleto de ornato de Q 50
- Fotocopia de recibo de luz
- Constancia de RENAS
Si estás interesado, lleva tu papelería completa al tercer nivel de la Municipalidad de Guatemala, en la Empresa Municipal de Transporte.