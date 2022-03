Murió “El Mijis”, famoso por pasar de pandillero a diputado

Pedro Carrizales conocido como "El Mijis" y famoso por pasar de pandillero a diputado falleció en un accidente de tránsito.

La Fiscalía General del estado de Tamaulipas (FGE), afirmó que se realizaron pruebas de ADN a restos encontrados en un vehículo calcinado que se vio involucrado en un accidente el 3 de febrero de este año. El evento ocurrió en la carretera Piedras Negras-Laredo.

“Fuimos informados por las fiscalías de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León que Pedro Carrizales Becerra “El Mijis” fue localizado sin vida, concluyen que se derivó de un accidente automovilístico. Este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el difícil momento que estamos atravesando”, expresaron sus familiares a través de las redes sociales.

“A nuestros amigos de los medios de comunicación, a quienes agradecemos su acompañamiento y permanente solidaridad, les pedimos una disculpa de antemano, pero en este momento de duelo no quisiéramos dar declaraciones. Gracias a familiares, aliados, amigos y autoridades que han estado al pendiente. Atentamente: Familia de Pedro Carrizales Becerra ‘El Mijis’”, continuaron.

Las autoridades explicaron que se trabajaban en la identificación de un cuerpo encontrado en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo, que estaba en el interior de una camioneta Dodge tipo Journey modelo 2014, en la que Pedro Carrizales viajaba cuando desapareció.

“El 03 de febrero aproximadamente a la 1:00 am ocurrió un accidente automovilístico en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras – Nuevo Laredo en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, por lo que actualmente se está investigando ese hecho por parte de equipos multidisciplinarios de las Fiscalías Estatales”, se leyó en un comunicado.

Según narra el medio "El País", el ex diputado llegó al hotel Las Fuentes, en Saltillo, Coahuila junto a su esposa, su bebé de nueve meses y un niño de dos años y medio, el destino de la familia era Monterrey (Nuevo León), la familia decidió descansar.

“Pasó todo el día completo del 31 de enero, se puso a jugar con mi niño en el hotel, lo llevó a la alberca, a los toboganes”, explicó Miriam Martínez al medio.

Él quiso continuar el camino, pero ella estaba cansada. “Me dijo: acabo, voy y vengo. Antes de la 1 de la mañana estoy aquí y nos regresamos. Ni siquiera amplié las noches de hotel”.

Luego supo de él en la madrugada del 1 de febrero pues necesitaba la clave de uno de sus dos teléfonos.

“Se la pasé y me dijo: ‘Hay un detalle, me detuvieron pero espérame ahorita te digo y ahorita te marco”.

A las 23.18 horas del 2 de febrero Martínez recibió un mensaje de voz. “Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los GAFES (agentes de las fuerzas especiales), pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes, te amo”, luego el activista contestó que no podía llamarla pues iba manejando: “Te sigo marcando sobre el camino mija, no puedo ir hablando porque me tenían detenido y lo que quiero es ir saliendo de aquí ya”.

Miriam Martínez esperó durante dos días sin noticias de él, encerrada en el hotel. “No me quise mover de ahí porque yo no conozco la ciudad de Saltillo, me dio miedo”.

El 4 de febrero decidió a volver a San Luis Potosí para avisar a la familia de la desaparición y al día siguiente fue a la Fiscalía a presentar la denuncia.

“No me la querían tomar porque los hechos no fueron en San Luis Potosí, pero le pedí ayuda a un asesor de él, finalmente empezaron la colaboración con las otras Fiscalías”.

El activista desapareció el 31 de enero mientras se encontraba en camino a Monterrey, donde realizaba un proyecto de rutas migrantes. El exdiputado se convirtió en una figura de referencia de la lucha social en el país.

Son 13 días desde que Pedro Carrizales “El Mijis” desapareció.



