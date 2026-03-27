Un legado de 42 mil piezas: El asombroso Museo del Gato en Puerto Barrios

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Descubre el Museo del Gato en Puerto Barrios, el cual cuenta con una colección de más de 42 mil piezas que lo llevaron a obtener un Récord Guinness. Este espacio reabrió sus puertas en abril de 2025 para mostrar el legado de doña Carmen de Aldana, su fundadora.

Si buscas un lugar distinto, lleno de historia, curiosidades y una pasión convertida en legado, el Museo del Gato en Puerto Barrios, Izabal, se presenta como una parada obligatoria para quienes desean descubrir un espacio único en el norte del país.

Este recinto cultural reabrió sus puertas en abril de 2025, invitando a vecinos y visitantes a recorrer una colección extraordinaria dedicada por completo al mundo felino.

Guías atienden a los visitantes y explican todo lo que se almacena en el museo. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

La historia del museo comienza con doña Carmen de Aldana (QEPD), quien a los 13 años inició una colección inspirada en gatos, motivada por su cariño hacia estos animales.

Lo que empezó como un pasatiempo juvenil creció con los años gracias a obsequios de familiares y amigos, así como piezas traídas desde distintos países, incluido Egipto, convirtiéndose con el tiempo en una de las colecciones más singulares del país.

Los primeros objetos que alberga el recinto se obtuvieron en 1954. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

El esfuerzo y la constancia de Aldana alcanzaron reconocimiento internacional en 2011, cuando recibió un certificado de Récord Guinness que acreditó su colección como la más grande del mundo relacionada con gatos. Iniciada en 1954, la colección reunía entonces 21 mil 321 piezas.

Tras permanecer cerrado durante varios años, el museo ha sido reabierto por iniciativa de su familia, que decidió compartir nuevamente este legado con el público y poner las piezas a disposición de las autoridades municipales para su exhibición.

La colección incluye objetos provenientes de distintas partes del mundo. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Actualmente, el museo alberga 42 mil 610 objetos distribuidos en distintos salones temáticos, cada uno nombrado en honor a los gatos que acompañaron a la fundadora a lo largo de su vida.

Durante el recorrido, los visitantes pueden apreciar desde figuras decorativas y artesanías hasta piezas únicas elaboradas con materiales poco comunes, entre ellas una hecha con pelo de gato y otras confeccionadas por Aldana en cerámica, porcelana y papel aluminio.

Ubicado en la 13 calle y 5a. avenida de Puerto Barrios, el Museo del Gato abre de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., con ingreso gratuito.

El museo alberga más de 42 mil objetos dedicados a estos dulces animales. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Cómo llegar

La distancia por carretera entre Ciudad de Guatemala y Puerto Barrios es de aproximadamente 295 kilómetros.

El viaje en carro suele tomar alrededor de cuatro horas y media por la CA-9 Norte, carretera al Atlántico, la ruta principal hacia Izabal desde la capital. Una vez en la cabecera izabalense, sigue hacia la zona céntrica para llegar al recinto.

Todo lo relacionado a los gatos ha sido coleccionado aquí. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Asimismo, varias empresas extraurbanas ofrecen servicio en rutas hacia Puerto Barrios, con salidas frecuentes desde terminales de bus en la zona 1 capitalina.

El viaje en bus regularmente dura aproximadamente cinco horas, dependiendo de la empresa, tipo de servicio y paradas técnicas.