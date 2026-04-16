Por narcomenudeo: capturan a tres hombres durante allanamiento en zona 12

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres presuntos distribuidores de droga tras un allanamiento realizado en un inmueble ubicado en la colonia La Reformita, en la zona 12 capitalina.

En el lugar fue recapturado Jorge Rodolfo Matheu Domínguez, de 41 años; y también fueron detenidos Emilio "N", de 24; y Carlos "N", de 28.

Además, se les incautaron 36 envoltorios con marihuana, 10 piedras de crack, Q195 en efectivo que presuntamente son producto del narcomenudeo, una pistola calibre 9mm que tenían ilegalmente y 4 celulares.

Los capturados fueron trasladados al juzgado correspondiente. (Foto: PNC)

Jorge Matheu cuenta con cuatro ingresos a prisión por los delitos de extorsión, en los años 2011 y 2017, así como por posesión para el consumo, en los años 2007 y 2008, según detallaron las autoridades.

El operativo fue realizado por medio de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) en coordinación con la fiscalía de Delitos de Narcoactividad, según informó la PNC.

Drogas, un arma, celulares y dinero en efectivo fue incautado por las autoridades. (Foto: PNC)