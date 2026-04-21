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Atlanta Hawks sorprenden a New York Knicks y empatan la serie en playoffs de la NBA

  • Con información de AFP
21 de abril de 2026, 14:29
CJ McCollum (de blanco) lideró una espectacular remontada de Atlanta, que estuvo abajo hasta por 14 puntos. (Foto: AFP)

CJ McCollum (de blanco) lideró una espectacular remontada de Atlanta, que estuvo abajo hasta por 14 puntos. (Foto: AFP)

Los partidos del lunes en los playoffs de la NBA dejaron series apretadas y otras que comienzan a inclinarse.

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Los Atlanta Hawks sorprendieron en el Madison Square Garden al vencer 107-106 a los Knicks de Nueva York, igualando 1-1 la serie tras una remontada liderada por CJ McCollum.

En otro duelo, los Cleveland Cavaliers ratificaron su dominio sobre los Toronto Raptors con un triunfo de 115-105, que les da ventaja de 2-0 en la eliminatoria. Donovan Mitchell y James Harden marcaron el ritmo ofensivo en una victoria sin mayores complicaciones para Cleveland.

La jornada se cerró con el triunfo de los Minnesota Timberwolves por 119-114 sobre los Denver Nuggets en el Ball Arena, resultado que deja la serie igualada a uno. Anthony Edwards fue clave en un partido parejo que se resolvió en los minutos finales.

 

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Duelos del martes

La postemporada continúa esta noche con el enfrentamiento entre Boston Celtics y Philadelphia 76ers (5:00 p. m.), con ventaja de 1-0 para Boston.

En la Conferencia Oeste, los San Antonio Spurs buscarán ampliar su ventaja ante los Portland Trail Blazers (6:00 p. m.), mientras que los Lakers de Los Ángeles encabezados por LeBron James, recibirán a los Houston Rockets con la intención de ponerse 2-0 en la serie (8:30 p. m.).

 

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