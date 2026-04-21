Atlanta Hawks sorprenden a New York Knicks y empatan la serie en playoffs de la NBA

Los partidos del lunes en los playoffs de la NBA dejaron series apretadas y otras que comienzan a inclinarse.
OTRAS NOTICIAS: Selección de tiro con arco de Guatemala suma 7 medallas en GP de las Américas
Los Atlanta Hawks sorprendieron en el Madison Square Garden al vencer 107-106 a los Knicks de Nueva York, igualando 1-1 la serie tras una remontada liderada por CJ McCollum.
En otro duelo, los Cleveland Cavaliers ratificaron su dominio sobre los Toronto Raptors con un triunfo de 115-105, que les da ventaja de 2-0 en la eliminatoria. Donovan Mitchell y James Harden marcaron el ritmo ofensivo en una victoria sin mayores complicaciones para Cleveland.
La jornada se cerró con el triunfo de los Minnesota Timberwolves por 119-114 sobre los Denver Nuggets en el Ball Arena, resultado que deja la serie igualada a uno. Anthony Edwards fue clave en un partido parejo que se resolvió en los minutos finales.
Duelos del martes
La postemporada continúa esta noche con el enfrentamiento entre Boston Celtics y Philadelphia 76ers (5:00 p. m.), con ventaja de 1-0 para Boston.
En la Conferencia Oeste, los San Antonio Spurs buscarán ampliar su ventaja ante los Portland Trail Blazers (6:00 p. m.), mientras que los Lakers de Los Ángeles encabezados por LeBron James, recibirán a los Houston Rockets con la intención de ponerse 2-0 en la serie (8:30 p. m.).