Neto Bran insiste en sus intenciones de ser presidente

El alcalde de Mixco, Neto Bran lanzó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que vuelve a mencionar que le gustaría ser presidente.

Durante un recorrido en el nuevo proyecto de ciclovía que recorre un tramo de la calzada Roosevelt, el alcalde fue fotografiado, y al subir la imagen a su cuenta de Facebook, Bran dejó ver su intención de postularse como mandatario guatemalteco.

“Es lo bueno de ser un alcalde joven. Estaba pensando que ya necesitamos un presidente joven y millennial”, escribió Bran en la imagen que compartió y que generó diversas reacciones y comentarios en la red social.

La dirección de Comunicación de la Municipalidad de Mixco compartió en su grupo de WhatsApp con periodistas esta publicación, como regularmente ocurre con la mayor parte de posteos que hace Neto Bran desde su página de Facebook.

Sin embargo, no es la primera vez que Neto Bran hace mención de esta proyecto.

El 25 de enero dijo que le gustaría ser presidente tras participar en una pelea de boxeo contra el alcalde de Ipala, Esduin Javier “Tres Quiebres”.

“Para mí es cumplir sueños, soñé ser alcalde, me costó y lo logré, soñé subirme a un ring y no pude ganar pero no siempre se gana, pronto voy a ser presidente y tal vez quien quita me la gano a la primera”, expresó Bran en aquella ocasión.