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Herber Barrios, el médico que fue hallado sin vida en su clínica

  • Por Maria Fernanda Gallo
10 de mayo de 2026, 10:01
El doctor es recordado por su labor en el municipio. (Foto: RRSS)

El doctor es recordado por su labor en el municipio. (Foto: RRSS)

El galeno fue encontrado sin vida en el interior de su clínica.

EN CONTEXTO: Localizan sin vida a reconocido médico en Izabal

El doctor Herber Gerardo Barrios Gaitán era muy apreciado por la comunidad de Río Dulce, Izabal, por su labor y servicio como experto en salud.

Barrios fue descubierto en el interior de su clínica, al ser evaluado se confirmó que no ya no contaba con signos vitales.

Las causas de su muerte continúan bajo investigación, aunque se presume que podría haber sido por causas naturales.

Profesionales del gremio médico han expresado su tristeza mediante mensajes en redes sociales y esquelas dedicadas a su memoria.

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