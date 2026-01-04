Las primeras palabras de Nicolás Maduro al llegar a la DEA (video)

El mandatario venezolano sorprendió a su llegada a las oficinas de la DEA la noche del 3 de enero en Nueva York.
EN CONTEXTO: Nicolás Maduro llega a Nueva York luego de ser capturado en Venezuela
Luego de varias horas de viaje tras su detención la madrugada del sábado, Nicolás Maduro fue trasladado hacia la DEA.
El depuesto presidente venezolano aparece en una nueva fotografía, la primera desde su llegada a Nueva York, tras ser capturado por las fuerzas estadounidenses.
En la imagen se ve a Maduro con un conjunto negro y una gorra negra mal puesta, sosteniendo una botella de agua mientras es escoltado por agentes federales dentro de la sede de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Chelsea, Manhattan.
Él, junto con su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a su destino final, el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde se enfrentarán a cargos de narcoterrorismo en el Distrito Sur de Nueva York.
Mientras ingresaba al recinto, Maduro sorprendió a saludar a los presentes con un "Happy new year" (feliz año nuevo), mientras los agentes seguían con la mirada su trayectoria.
*Con información de New York Post