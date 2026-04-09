Fatal accidente: Niño muere tras ser atropellado cuando salía de estudiar

El menor falleció tras ser impactado fuertemente por un vehículo.
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Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un niño de 10 años en el caserío Seamay, en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, en el departamento de Alta Verapaz.
El menor recién había salido de estudiar de un centro educativo cuando un vehículo lo atropelló por causas desconocidas.
Debido al fuerte impacto, la víctima falleció en la vía pública, en donde se hicieron presentes los Bomberos Municipales Departamentales, quienes confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.
Los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley.