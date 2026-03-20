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Dos hombres se van a los golpes en medio de la vía pública en Mixco (video)

  • Por Reychel Méndez
20 de marzo de 2026, 09:06
Las redes sociales se han encendido al ver que un hombre mayor y otro hombre se van a los golpes en medio de la calle. (Foto: Captura de video)

Las redes sociales se han encendido al ver que un hombre mayor y otro hombre se van a los golpes en medio de la calle. (Foto: Captura de video)

La riña quedó grabada por un conductor que transitaba por el área.

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Un video que se popularizó en redes sociales evidenció el momento en el que dos hombres se fueron a los golpes en medio de la vía pública.

El hecho sucedió en Mixco y fue grabada por un conductor que transitaba por el lugar. En el video se puede observar que en la pelea uno de los hombres era mayor.

En uno de los ataques, el hombre mayor le da un zurdazo al otro e inician a discutir. Tras un par de segundos aparece una mujer que aparentemente trataba de mediar entre ambos para que detuvieran la pelea.

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