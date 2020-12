"No están solos", el mensaje navideño de la reina Isabel II

Este 25 de diciembre, la reina Isabel II brindó un emotivo discurso navideño, buscando infundir esperanza, "en las noches más oscuras".

Ella se dirigió especialmente a los británicos, que han sido muy afectados por la pandemia de covid-19.

“ Para muchos, este año quedará marcado por la tristeza: algunos lloran la pérdida de un ser querido, amigos y familiares sienten falta de otros, en tanto que para Navidad quisieran un simple abrazo o un apretón de manos. ” Reina Isabel II

"Si este es su caso, usted no está solo", afirmó.

La pandemia del Covid-19 se ha cobrado unas 70,000 vidas en el Reino Unido, uno de los peores balances en Europa.

El agravamiento reciente de la crisis, vinculado a una nueva cepa del Covid-19 de más rápido contagio, ha inducido al gobierno a anular la autorización a las familias para reunirse por la Navidad en muchas regiones.

La reina renunció a trasladarse a su residencia de Sandringham, Norfolk, donde ha compartido la Navidad con sus hijos y otros integrantes de la realeza desde hace más de 30 años.

Se recluyó en el castillo de Windsor, cercano a Londres, junto a su esposo, el príncipe Felipe, de 99 años.

"No podemos celebrar la navidad como era de costumbre, pero la vida debe continuar", afirmó Isabel II.

Destacó el ejemplo de quienes se han ofrecido como voluntarios para ayudar a los más vulnerables, los auxiliares sanitarios y los "buenos samaritanos que emergieron en toda la sociedad".

“ Continuamos inspirándonos en la solidaridad de los extraños y descubrimos consuelo al constatar que aún en las noches más oscuras hay esperanza", añadió. ” Reina Isabel II

"En el Reino Unido y en todo el mundo, el pueblo ha respondido de una forma magnífica a los desafíos de este año, y me siento orgullosa y conmovida por este espíritu silencioso e indomable", dijo.

Durante el confinamiento en la primavera, cuando se criticó la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno, y hasta el propio primer ministro Boris Johnson se infectó por covid-19 y tuvo que ser hospitalizado, la reina se dirigió en dos ocasiones a los británicos, algo que solamente ha hecho excepcionalmente aparte de sus discursos navideños durante los 69 años que lleva de reinado.

