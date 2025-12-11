¡No le importó! Vehículo pasa sobre alfombra procesional en zona 1 (video)

Usuarios han criticado al conductor por dañar la alfombra que se encontraba en la calle bloqueada.
OTRAS NOTICIAS: Retiran tráiler que provocó más de 20 kilómetros de tránsito en ruta al Atlántico
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un vehículo pasa encima de una alfombra procesional en la 17 avenida y 3a. calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
En las imágenes se observa cuando el conductor transita con su automóvil sobre la alfombra y los adornos procesionales que se encontraban en la calle.
A pesar de encontrarse bloqueada la misma, no le importó y siguió su camino, en lugar de tomar vías alternas.
Internautas han mostrado su indignación por los daños a los trabajos comunitarios de los feligreses.