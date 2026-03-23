Irtra anuncia nuevas vacantes para los guatemaltecos

El Irtra habilitó nuevas vacantes para quienes estén en busca de una oportunidad laboral.
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El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció dos nuevas vacantes.
Las plazas disponibles son:
Asistente Jurídico
Los requisitos son:
- Estudiante de los primeros tres años de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales.
- Tener conocimientos básicos en redacción de documentos, elaboración de informes, minutas de contratos, oficios, actos y gestión de archivo.
- Dominio básico del idioma inglés.
- Conocimientos en Microsoft Word y Microsoft Excel.
- Disponibilidad inmediata.
Esta oportunidad es para las oficinas centrales.
Electricista II
Los requisitos son:
- Ser graduado a nivel medio de electricista industrial, técnico industrial o CAP.
- Experiencia mínima de dos años.
- Conocimiento amplio de instalaciones eléctricas en electroneumática, electrohidráulica, motores eléctricos en AC y DC, bombas, variadores de frecuencia, PLC'S y diferentes tipos de sensores.
- Conocimientos amplios de interpretación de planos y diagramas eléctricos.
- Conocimientos de media tensión.
- Dispuesto a trabajar en horarios no regulares.
Esta oportunidad es para aplicar en Mundo Petapa, zona 12.
Si deseas aplicar envía tu CV al correo: reclutamiento@irtra.org.gt, a más tardar el 10 de abril.