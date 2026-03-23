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Irtra anuncia nuevas vacantes para los guatemaltecos

  • Por Jessica González
23 de marzo de 2026, 12:37
Si andas en busca de trabajo, esta puede ser tu oportunidad. (Foto: archivo/Soy502)

Si andas en busca de trabajo, esta puede ser tu oportunidad. (Foto: archivo/Soy502)

El Irtra habilitó nuevas vacantes para quienes estén en busca de una oportunidad laboral.

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El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció dos nuevas vacantes.

Las plazas disponibles son:

Asistente Jurídico

Los requisitos son: 

  • Estudiante de los primeros tres años de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales.
  • Tener conocimientos básicos en redacción de documentos, elaboración de informes, minutas de contratos, oficios, actos y gestión de archivo. 
  • Dominio básico del idioma inglés.
  • Conocimientos en Microsoft Word y Microsoft Excel.
  • Disponibilidad inmediata.

Esta oportunidad es para las oficinas centrales. 

Electricista II

Los requisitos son:

  • Ser graduado a nivel medio de electricista industrial, técnico industrial o CAP.
  • Experiencia mínima de dos años. 
  • Conocimiento amplio de instalaciones eléctricas en electroneumática, electrohidráulica, motores eléctricos en AC y DC, bombas, variadores de frecuencia, PLC'S y diferentes tipos de sensores.
  • Conocimientos amplios de interpretación de planos y diagramas eléctricos.
  • Conocimientos de media tensión.
  • Dispuesto a trabajar en horarios no regulares.

Esta oportunidad es para aplicar en Mundo Petapa, zona 12.

Si deseas aplicar envía tu CV al correo: reclutamiento@irtra.org.gt, a más tardar el 10 de abril.

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