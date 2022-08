¡Nuevos problemas! Señalan a Alfredo Adame de "acosador"

La modelo rompió el silencio e indicó que Alfredo Adame se ha convertido en su acosador.

OTRAS NOTICIAS: Alfredo Adame sorprende al debutar como DJ en un bar de Veracruz

Magaly Chávez, exintegrante de "Enamorándonos", dio fuertes declaraciones sobre Alfredo Adame, quien fue su novio por pocos meses.

Fue durante una entrevista para el programa Venga La Alegría, donde la modelo reveló que su expareja la sigue asechando, sin embargo, resaltó que esto no ha sido de su agrado, pues la situación ya se tornó incómoda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Magaly Chavez oficial (@magaly_chavezoficial)

"Tomará cartas en el asunto"

“Se lo puse por mensaje porque el que no me ha olvidado es él, me ha escrito por WhatsApp y le pongo: ‘señor, por favor deje de acosarme’ y lo único que hizo fue reírse”, dijo la influencer.

De acuerdo con Magaly, ella ya lo frenó, pero, Adame de 64 años, solamente la sigue buscando. Ante esta situación, la influencer dijo que sí él continúa con esa actitud, tomará cartas en el asunto y accionará legalmente.

“Claro, por supuesto, porque mira ya uno le habla amablemente, se le pide esto, ¿al rato qué va a ser? Entonces, no es que tema por mi vida, o sea, no es algo que creo se atreva el señor a hacerme, pero con tanta cosa yo creo que ya llenas el vasito”, agregó.

Por el momento, el polémico actor no se ha pronunciado respecto a esta situación. Cabe destacar que el rompimiento de su fugaz amor se volvió controversial, ya que amos afirmaban estar muy enamorados y sorpresivamente anunciaron su separación.

Magaly Chávez y Alfredo Adame tuvieron un amorío fugaz. (Foto: Tv Notas)

*Con información de Venga La Alegría.