Nutricionista de La Academia da su versión tras haberla acusado

La nutricionista de La Academia dio su versión de los hechos y aseguró que no les estableció ni dieta keto ni ayuno intermitente y que la producción no cuenta con dinero para comprar comida.

Después de que varios participantes del reality show "La Academia" sufrieran problemas de salud durante el concierto del domingo 24 de julio, el director del proyecto, Alexander Acha culpó a la nutricionista de mantenerlos en una estricta dieta.

Este incidente alarmó a los críticos, quienes de inmediato cuestionaron a Acha y a la producción del mencionado programa, quien aseguró que los participantes tuvieron problemas físicos a consecuencia de la especialista en nutrición, quien presuntamente les habría establecido una dieta keto, en la que se eliminan las calorías.

Durante la gala del concierto, Acha utilizó unos momentos para pedir que la nutricionista fuera retirada de sus funciones, ya que según él lejos de ayudarles les estaba afectando.

"Hay una realidad que es urgente, les acaban de poner una nutrióloga que los tiene tronados; se sienten débiles, no les está funcionando la dieta... esto es algo serio. Estaban muy bien antes con su alimentación, todos están enfermos, todos están mal. Por favor, solicito que inmediatamente retiren a esta nutrióloga" aseveró Acha.

No tienen dinero para comida

El tema provocó que en redes sociales, atacaran a Monserrat Barojas, la especialista que los estaba asesorando y fue tanta la controversia, que la nutricionista salió a defenderse en una transmisión en vivo que fue compartida en Instagram.

En su video, la joven dio su versión de los hechos y no solo desmintió que el plan alimenticio que elaboró fuera tan estricto, sino que además sacó a la luz que la producción de "La Academia" no cuenta con dinero para proveerlos de alimentos de calidad.

Además, que no cuentan con los recursos para otorgarles las porciones de alimentos que necesitan y que no les estableció la dieta keto ni el ayuno intermitente. "No tenían dinero para comprarles más comida. Jamás les puse dieta keto, ni ayuno intermitente", aseveró Barojas.

También indicó que no necesita que la despidan, puesto que tras lo ocurrido, tomó la decisión de no volver al proyecto. Pero antes de ellos explicó que el tiempo que ella estuvo fue cuando mejor comieron los alumnos.

"Que por mi esta semana no rindieron, ¡por Dios! No les alcanza ni para que compren proteína. Creo que fue la mejor semana que comieron bien, porque les pedía más leche de almendra", aseguró la especialista en nutrición.