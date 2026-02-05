Galería de arte en Comalapa exhibe nueva colección del pintor Carlos Cuxil

-

La galería de arte de San Juan Comalapa presenta la más reciente exposición del artista Carlos Cuxil, cuyas obras rinden homenaje a la memoria familiar y reflejan escenas culturales que preservan la identidad y tradiciones del pueblo kaqchiquel.

Si vas de visita a San Juan Comalapa, Chimaltenango, la tierra natal del compositor Rafael Álvarez Ovalle y el pintor Andrés Curruchich, no dejes pasar la oportunidad de visitar la galería de arte situada en el sector.

El espacio, perteneciente a la zona 1 comalapense, se ha convertido en un portal hacia el pasado y un tributo al legado familiar. Actualmente, aquí se exhibe la colección más reciente del destacado artista local Carlos Heriberto Cuxil Cumez.

La muestra abre todos los días de la semana.

Cuxil, ganador del primer lugar del Certamen Nacional por la Paz en 2003, se dedica a "pintar historias sobre la tela", al entrelazar los relatos personales con la memoria colectiva.

Bajo este concepto, la obra central de esta exposición es un conmovedor homenaje a las mujeres fundamentales en su vida: su abuela paterna, Paterna Victoria Tocal; su abuela materna, Margarita Curruchich; y su madre, María Elisa Cúmez, quien aparece activamente enseñando el proceso del tejido artesanal.

La obra central de esta exposición es un conmovedor homenaje a las mujeres fundamentales en su vida.

"Esta obra es para ellas, mis seres queridos que, aunque no cursaron ninguna escuela formal, fueron y son maestras en la elaboración de tejidos en telar de cintura", comentó el artista.

Añadió que "ellas aprendieron a elaborar sus propios hilos y con eso edificaron toda una vida, transmitiendo sabiduría, resistencia y belleza."

La pintura captura no solo los rostros, sino la esencia de un conocimiento ancestral, poniendo en valor el oficio textil como pilar cultural y económico de muchas familias kaqchiqueles.

El artista mantiene la tradición pictórica que caracteriza al municipio.

De colores

Más allá del ámbito familiar, Cuxil transporta al espectador a escenas de la vida pública comunal. Para que te formes la idea, una de las obras más evocadoras recrea la plaza central de San Juan Comalapa en la década de 1930, donde un grupo de mujeres, ataviadas con el traje característico de la región, camina descalza.

Esta imagen, detallada y respetuosa, sirve como un documento histórico visual que recuerda las costumbres y la vida cotidiana de una época pasada. "Son cuadros que buscan transportar a los visitantes a esos tiempos antiguos, para que conozcan y sientan de dónde venimos", explicó Cuxil.

La naturaleza también inspira sus creaciones.

La exposición, que incluye a otras obras de temática social y cultural, confirma la trayectoria sólida de un artista que ha logrado llevar el nombre de Comalapa a nivel nacional e internacional a través de múltiples exposiciones. Su trabajo se distingue por una paleta vívida, un trazo expresivo y, sobre todo, por una narrativa profunda que siempre honra sus raíces.

La exposición permanecerá abierta al público en la galería del barrio Paxa'n, done se invita a reflexionar sobre el legado, la identidad y el invaluable papel de las mujeres en la preservación del patrimonio cultural.

También propone un viaje visual al pasado con sus obras.

¿Cómo llegar?

Primero debes tomar la carretera CA1 hasta el municipio de Zaragoza, donde te desvías a mano derecha para buscar la ruta CHM-2.

El trayecto en automóvil particular dura cerca de 1 hora y 54 minutos, para cubrir la distancia total de 79 kilómetros.

La muestra de Carlos Cuxil abre toda la semana, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y la admisión es gratuita.