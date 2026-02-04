Versión Impresa
¿Te gusta el teatro? Participa en el curso de actuación de la TGW

  • Por Selene Mejía
04 de febrero de 2026, 16:26
Esta es tu oportunidad de iniciar una carrera en el teatro. (Foto: Pexels)

Radio TGW invita a quienes buscan una carrera sobre las tablas a unirse a sus clases de actuación.

"La voz de Guatemala" formará a la Segunda Generación de actores este 2026.

"Si buscas un espacio para descubrir tu talento, aprender disciplina y vivir la magia del teatro en un lugar icónico, ¡esta es tu señal!", afirman de manera oficial. 

Se trata del "Curso presencial de teatro", impartido por el actor y dramaturgo guatemalteco Héctor El Gryo Reyes

Las lecciones será impartidas en las instalaciones de la TGW: 3er. Nivel, Edificio Tipografía Nacional, ubicado en la zona 1.

curso tgw 2
Foto: Pexels.

Costo y duración del curso

Las clases se realizarán los sábados de 9:00 a. m. a 12:00 hrs., del 21 de febrero al 10 de octubre. Participar no tiene ningún costo, sin embargo el cupo es limitado, así que deberás pasar un casting. 

Requisitos: 

Debes ser mayor de edad, tener libres los sábados por la mañana y tener muchas ganas de seguir esta noble disciplina artística. 

No te lo pierdas, para pedir tu cupo deberas entrar a las redes oficiales de la TGW. 

