Obras Sociales del Santo Hermano Pedro moderniza su centro de datos

Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro y la Asociación Amigos Pro Obras Sociales (AAPOS) realizaron la modernización de su Centro de Datos para brindar una atención más eficiente a pacientes en condición de vulnerabilidad.
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a través del el Proyecto de Transformación Digital la nueva infraestructura tecnológica fortalece la continuidad, seguridad y eficiencia de los servicios institucionales.
La plataforma tecnológica respalda la operación de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro y sus dependencias, garantizando un buen servicio, por ello este paso beneficia a las personas que más lo necesitan.
La iniciativa fue posible gracias al apoyo y financiamiento de ISERTEC, S.A., bajo el liderazgo de su director, el Ing. Sergio Fratti, y de su equipo de trabajo, reafirmando el compromiso compartido entre el sector privado y las organizaciones sociales para impulsar soluciones que contribuyan a mejorar la atención y la calidad de los servicios de salud.
Detalles de la modernización tecnológica
Se modernizó el Centro de Datos, se optimizó el sistema eléctrico, se incorporaron soluciones de respaldo de energía, climatización especializada, monitoreo en tiempo real, control biométrico de acceso y se realizó una mejor organización de los equipos tecnológicos, para permitir una operación más segura, eficiente y preparada para responder a las necesidades futuras.
Con esto se refuerza la protección de la información institucional creando mayor confiabilidad.
Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro continúan modernizando sus capacidades tecnológicas para servir a quienes lo necesitan.
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