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Localizan armas de fuego, municiones y cargadores escondidos en cajas de encomiendas

  • Por Reychel Méndez
08 de abril de 2026, 07:45
Las cajas se encontraban dentro de un contenedor proveniente de Estados Unidos. (Foto ilustrativa: iStock)

Las cajas se encontraban dentro de un contenedor proveniente de Estados Unidos. (Foto ilustrativa: iStock)

El armamento tenía como destino asignado, el departamento de Huehuetenango. 

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Durante las revisiones realizadas en los contenedores que ingresan a la Portuaria Santo Tomás de Castilla en Puerto Barrios, Izabal; agentes policiales ubicaron una caja que contenía armamento, municiones y cargadores de distintos calibres sin documentación respectiva. 

El paquete de armamento pretendía ingresar al país de forma ilícita. (Foto: PNC)
El paquete de armamento pretendía ingresar al país de forma ilícita. (Foto: PNC)

Las autoridades determinaron que la caja tenía como destino final Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango.

Más de 2,000 municiones fueron localizadas. (Foto: PNC)
Más de 2,000 municiones fueron localizadas. (Foto: PNC)

Entre los artefactos decomisados se encuentran dos fusiles con mira telescópica con un cargador, dos rifles con un cargador; dos pistolas, una de ellas con su cargador, además tres miras telescópicas más y ocho cargadores. En cuanto a las municiones, se localizaron 2,798 de diferentes calibres.

Entre las incautaciones se encuentran ocho cargadores y tres miras telescópicas. (Foto: PNC)
Entre las incautaciones se encuentran ocho cargadores y tres miras telescópicas. (Foto: PNC)

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