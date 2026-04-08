Localizan armas de fuego, municiones y cargadores escondidos en cajas de encomiendas

El armamento tenía como destino asignado, el departamento de Huehuetenango.
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Durante las revisiones realizadas en los contenedores que ingresan a la Portuaria Santo Tomás de Castilla en Puerto Barrios, Izabal; agentes policiales ubicaron una caja que contenía armamento, municiones y cargadores de distintos calibres sin documentación respectiva.
Las autoridades determinaron que la caja tenía como destino final Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango.
Entre los artefactos decomisados se encuentran dos fusiles con mira telescópica con un cargador, dos rifles con un cargador; dos pistolas, una de ellas con su cargador, además tres miras telescópicas más y ocho cargadores. En cuanto a las municiones, se localizaron 2,798 de diferentes calibres.