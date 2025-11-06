Odelya Halevi revela el drama en la nueva temporada de "La ley y el orden"

-

La temporada 25 de Law & Order (La ley y el orden) ya está disponible por Universal+ y Odelya Halevi, una de sus protagonistas, nos revela detalles exclusivos.

La fiscal auxiliar de distrito mostrará su lado más personal. (Foto: cortesía Universal+)

Desde 2022, la actriz israelí interpreta a la fiscal auxiliar de distrito Samantha Maroun, un personaje que dejó a todos en suspenso al final de la temporada pasada.

"Esta vez tendrán un vistazo de su vida personal, no solo en la búsqueda de justicia para su hermana y otra chica, sino en cómo crea relaciones y vence obstáculos", expresa la intérprete de 36 años.

Como su personaje, la actriz se supera en cada temporada. Originalmente el rol estaba pensando como el de la "típica" chica estadounidense, pero tras ver su audición los encargados del show decidieron "adaptarlo" a ella.

Halevi, al igual que Maroun, es hija de inmigrantes y proviene de una familia trabajadora. Ambas son decididas y hasta obstinadas, aunque no comparte algunas elecciones de su personaje, admite.

Halevi junto a Hugh Dancy, quien interpreta al fiscal Nolan Price. (Foto: cortesía Universal+)

Al no ser el inglés su primer idioma, la actriz ha mostrado su gran capacidad en escenas largas y cargadas de tecnicismos legales. "Me ayuda pensar en imágenes más que en textos", asegura.

Aunque también ha recibido grandes recompensas, como trabajar con uno de sus "héroes", el actor Sam Waterston, quien hasta 2024 interpretó al fiscal Jack McCoy.

El drama policial es uno de los más longevos de la televisión en EE. UU. (Foto: cortesía Universal+)

A la temporada 25 de este drama policial también vuelven los actores Hugh Dancy, Tony Goldwyn, Reid Scott y Maura Tierney.